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Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

17:38
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.

— Что-то как-то тепло, да не снимай меня! — начал Ракицкий.

— Он шо тебе, блогер шо ли? — присоединился Дзюба, сделав акцент на букве «ш».

В текущем розыгрыше премьер-лиги «Зенит» после 12 туров занимает 4-е место с 26 очками.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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