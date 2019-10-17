Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
17:38
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
— Что-то как-то тепло, да не снимай меня! — начал Ракицкий.
— Он шо тебе, блогер шо ли? — присоединился Дзюба, сделав акцент на букве «ш».
В текущем розыгрыше премьер-лиги «Зенит» после 12 туров занимает 4-е место с 26 очками.
#ЦитатыВеликих ? pic.twitter.com/qKB4lorhN1— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 17, 2019
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