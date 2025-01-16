Дзюба поехал на зимний сбор с «Акроном»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба отправился на сборы вместе с командой, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

14 января «Акрон» сообщил, что Дзюба прошел плановый медосмотр в Москве. Футболист сделал это отдельно от команды, но готов к предстоящим зимним сборам, которые пройдут в ОАЭ.

В ближайшие дни к команде присоединятся боснийский новичок Ифет Джаковац и Мавис Чибота.

По результатам 18 туров «Акрон» набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.