Дзюба обогнал Семака

Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота "Оренбурга", забил 103-й гол в чемпионатах России. Форвард "Зенита" вышел на шестое место в списке бомбардиров высшего дивизиона, обогнав своего нынешнего тренера Сергея Семака. От замыкающего пятерку лидеров Романа Павлюченко Дзюбу сейчас отделяет один точный удар. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
0,52
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
2001-2006, 2008-2017
|
340
|
139
|
0,41
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1995-2012, 2016/17
|
453
|
120
|
0,26
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
2000-2008, 2011-2017
|
309
|
104
|
0,34
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
2007-н.в.
|
310
|
103
|
0,33
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
0,22
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
1992-2004, 2007-2008, 2011/12
|
346
|
98
|
0,28
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
0,23
|
Валерий Есипов
|
Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
89
|
0,23
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр