16:16 | Футбол — РПЛ

Дзюба обогнал Семака

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Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота "Оренбурга", забил 103-й гол в чемпионатах России. Форвард "Зенита" вышел на шестое место в списке бомбардиров высшего дивизиона, обогнав своего нынешнего тренера Сергея Семака. От замыкающего пятерку лидеров Романа Павлюченко Дзюбу сейчас отделяет один точный удар. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-2017

340

139

0,41

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012, 2016/17

453

120

0,26

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-2017

309

104

0,34

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

2007-н.в.

310

103

0,33

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23
Оренбург - Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр 

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