Дзюба обогнал Семака

Артем Дзюба, реализовав пенальти в ворота "Оренбурга", забил 103-й гол в чемпионатах России. Форвард "Зенита" вышел на шестое место в списке бомбардиров высшего дивизиона, обогнав своего нынешнего тренера Сергея Семака. От замыкающего пятерку лидеров Романа Павлюченко Дзюбу сейчас отделяет один точный удар. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Клубы Сезоны Игры Голы Ср. Олег Веретенников Ротор, Сокол 1992-1999, 2001-2002 274 143 0,52 Александр Кержаков Зенит, Динамо 2001-2006, 2008-2017 340 139 0,41 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 1998-2013 377 129 0,34 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 1992-1993, 1995-2012, 2016/17 453 120 0,26 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 2000-2008, 2011-2017 309 104 0,34 Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 2007-н.в. 310 103 0,33 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 1993-2004, 2006-2013 456 102 0,22 Андрей Тихонов Спартак, Кр.Советов, Химки 1992-2004, 2007-2008, 2011/12 346 98 0,28 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов 1996-2014 433 98 0,23 Валерий Есипов Ротор, Сатурн 1992-2007 390 89 0,23​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр