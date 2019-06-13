08:06 | Футбол — РПЛ

Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал

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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба проводит отпуск на рыбалке. В роликах, опубликованных в сториз Инстаграма, Дзюба рассказал, что встал в три часа ночи, а в пять уже начал рыбачить. Форварду удалось поймать карпа.

"А вот сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста!" - сказал Дзюба.

После игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0) Дзюба собрался поехать на рыбалку и, по всей видимости, воплотил свои планы в жизнь.

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/artem.dzyuba/?hl=ru

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