Баринов объяснил, благодаря чему «Локомотив» победил «Химки»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Сегодня была победа за счет желания и подбора классных игроков, — сказал Баринов.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 25 матчах. В следующем туре железнодорожники примут на своем поле «Сочи».