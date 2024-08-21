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Сегодня, 18:17

Заместитель главного редактора L'Equipe заявил, что в Париже не ожидали трансфер Сафонова

Виктория Кравченко
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, что думает о трансфере голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В Париже этот трансфер стал неожиданностью. Трансферную политику «ПСЖ» в отношении вратарей зачастую очень тяжело понять, им не хватает последовательности. Прошлый сезон Доннаруммы в «ПСЖ» сложился не очень удачно, особенно в Лиге чемпионов. Если Доннарумма в этом сезоне совершит слишком много ошибок, у Сафонова будет шанс себя показать», — сказал Леклер Metaratings.ru.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, но пока официально не дебютировал за парижский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/l-equipe-u-safonova-budet-shans-sebya-pokazat-esli-donnarumma-sovershit-mnogo-oshibok-394263/
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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2
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
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16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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