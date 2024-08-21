Заместитель главного редактора L'Equipe заявил, что в Париже не ожидали трансфер Сафонова

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, что думает о трансфере голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В Париже этот трансфер стал неожиданностью. Трансферную политику «ПСЖ» в отношении вратарей зачастую очень тяжело понять, им не хватает последовательности. Прошлый сезон Доннаруммы в «ПСЖ» сложился не очень удачно, особенно в Лиге чемпионов. Если Доннарумма в этом сезоне совершит слишком много ошибок, у Сафонова будет шанс себя показать», — сказал Леклер Metaratings.ru.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, но пока официально не дебютировал за парижский клуб.