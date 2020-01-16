Джордан Ларссон: «Вместо того, чтобы сидеть в Катаре и ничего не делать, лучше побыть с командой»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, который набирает форму после травмы, рассказал о своем состоянии.

— В целом ситуация хорошая. По травме динамика тоже положительная, физически тоже хорошо себя чувствую, потому что индивидуально работал во время отпуска, да и в сборной был, — цитирует шведа Twitter красно-белых.

Мне дали три дня выходных, но я решил присоединиться к команде. Это было мое решение. Вместо того, чтобы сидеть в Катаре три дня и ничего не делать, я решил, что лучше приехать и побыть с командой, поддержать ребят и поработать индивидуально.