Джордан Ларссон: «Только в «Спартаке» предложили номер Майкла Джордана»

Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон в интервью клубной пресс-службе рассказал про 23-й номер и параллели с Майклом Джорданом.

— Вас назвали в честь великого Майкла Джордана. А ваш отец Хенрик Ларрсон — легенда шведского футбола. Как эти факторы повлияли на ваше детство?

— Быть сыном известного футболиста непросто. В детстве порой слышал по сторонам разговоры: «Да он играет только потому, что папочка его пристроил». Это отвлекало, я сильно переживал. Но с годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь хороший футболист, а не просто сын Хенрика.

— Почему раньше не брали 23-й номер, под которым играл Майкл Джордан?

— Даже не думал об этом. И только в «Спартаке» мне предложили подобный ход. Решил, что это классная идея. Я ведь действительно восхищаюсь Майклом. Он образец того, каким должен быть профессиональный спортсмен. И мне приятно, что я назван в его честь.

— В детстве вам часто дарили одежду и прочие подарки, связанные с Джорданом?

— Помню только, отец однажды купил мне игровую джерси.

— Следите за баскетболом?

— Стараюсь смотреть НБА, хотя из-за разницы во времени получается редко. В основном смотрю плей-офф. И частенько играю в баскетбол на приставке.

— За «Чикаго»?

?— Ха, нет, «Чикаго» сейчас не так хорош.