Джикия рассказал о том, как отказал «Зениту»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об отказе от перехода в «Зенит» в 2017 году.

«Это было после чемпионского сезона. Затем я, как раз, переподписался со «Спартаком». Там серьезное предложение было. Суммы называть не буду. Могли увеличить зарплату во много раз. Почему не перешел в «Зенит»? Я не такой человек, чтобы принимать такие решения. Я не пошел туда, потому что... Может, будет пафосно сказано, но за семь-восемь месяцев в «Спартаке» я настолько проникся атмосферой, что не мог представить себе переход в клуб-конкурент», — сказал Джикия в интервью программе «КраСава».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. На его счету 4 гола и 8 результативных передач в 122 матчах за красно-белых. С июля 2019 года защитник стал капитаном «Спартака».