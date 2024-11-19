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Сегодня, 17:10

Джикия вернулся в общую группу «Химок» после травмы бедра

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Георгия Джикии.

Ранее 30-летний россиянин получил травму двуглавой мышцы бедра в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (3:4).

«Джикия приступил к тренировкам в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Игрок перешел в «Химки» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне защитник провел 4 матча и не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
ФК Химки
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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