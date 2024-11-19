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Булыкин назвал европейский чемпионат, который подойдет Батракову

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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Владимира Кузьмичева, являющегося представителем 19-летнего полузащитника Алексея Батракова, о том, что тренер Хосеп Гвардиола заинтересовался бы футболистом.

«Он может себя везде попробовать, и если будет предложение, то надо будет его рассматривать. Английская премьер-лига очень тяжелая и там надо быть в топ-форме, чтобы играть, чтобы можно было противостоять конкурентам. Там суперчемпионат с высокой интенсивностью, но я думаю, что ему может легко подойти Испания и другие чемпионаты. Вопрос только в том, куда он уедет, за сколько и когда. А это будет решаться только в конце этого сезона», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Представитель Алексея Батракова ранее заявлял, что видит футболиста в «Манчестер Сити».

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
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 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
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