Агент Тюкавина: «Болельщики любят его, он отвечает им взаимностью»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии «СЭ» отреагировал на присуждении игроку премии «Джентльмен года».

«Конечно, он заслужил эту награду. Но стоит отметить, что она скорее не о футболе, а о болельщиках, об их отношениях с Константином. Он всегда играет с улыбкой и не похож на многих нападающих, которые ныряют или бьют локтями соперников. Старается быть честным и соблюдать фейр-плей.

Но, в любом случае, главная задача для нападающего — забивать голы. А такая награда для него — приятный бонус. Конечно, если выбирать между чемпионством и смокингом, он выберет золотую медаль, но все равно приятно. Болельщики любят его, и он отвечает им взаимностью. Я ни разу не видел, чтобы он кому-нибудь отказал в фото или автографе, сказав, что устал», — сказал Сафонов «СЭ».

Представитель форварда также рассказал о положительных качествах в характере Тюкавина.

«У меня все в семье за ЦСКА болеют. Но благодаря нему мой младший внук Владик — единственный, кто болеет за «Динамо». Костя ему всегда передает майку или толстовку, на поле выводил его. Благодаря таким, как он, даже в семье, где все армейцы, растет маленький динамовец», — добавил Сафонов.

«Комсомольская правда» ежегодно присуждает премию «Джентльмен года» российским игрокам, выступающим в отечественных клубах, по совокупности результатов на поле и достойного поведения вне его.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал две голевые передачи.

Денис Сафронов