Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:35

Джикия приехал на медосмотр «Спартака» на своей черной «Волге»

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Капитан красно-белых Георгий Джикия.

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проведут медицинский осмотр перед началом сезона.

Капитан красно-белых Георгий Джикия приехал на медосмотр на своей черной «Волге».

9 июля «Спартак» сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Президент «Урала» об отказе от расширения РПЛ: «Свое решение продавили столичные клубы»
Бакаев: «Из зенитовцев сложнее всего было играть против Барриоса. Он меня просто уничтожил»
В «Базеле» сообщили, что клуб еще не принял решения по поводу будущего Федора Чалова в команде
Зелимхан Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» о своем уходе из клуба
Захар Волков присоединился к «Химкам» на сборах в Кратово
Зелимхан Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдет в историю»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Почетный президент ОКР Жуков считает, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок
Алаев — о матче за Суперкубок России: «Давайте закроем тему бойкота»
Кавазашвили завил, что «Спартак» специально создает шумиху вокруг бойкота Суперкубка
Широков считает, что все матчи за Суперкубок России должны проводиться в «Лужниках»
Мостовой: «Матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты»
Зарема назвала позором происходящее вокруг матча за Суперкубок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» об отказе от расширения РПЛ: «Свое решение продавили столичные клубы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости