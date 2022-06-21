Джикия приехал на медосмотр «Спартака» на своей черной «Волге»

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проведут медицинский осмотр перед началом сезона.

Капитан красно-белых Георгий Джикия приехал на медосмотр на своей черной «Волге».

9 июля «Спартак» сыграет против «Зенита» в матче за Суперкубок России. Игра состоится в Санкт-Петербурге.