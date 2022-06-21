Президент «Урала» об отказе от расширения РПЛ: «Свое решение продавили столичные клубы»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ не увеличивать количество команд, участвующих в турнире.

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно. Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы. Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно», — приводит слова Иванова сайт клуба.

В понедельник прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24. Сообщалось, что за расширение лиги выступили «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».

В чемпионате России с сезона-1998 выступают 16 команд. Ранее клубы неоднократно выступали за увеличение числа участников высшего дивизиона до 18 команд, но Российский футбольный союз ни разу не поддержал эту инициативу.