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Президент «Урала» об отказе от расширения РПЛ: «Свое решение продавили столичные клубы»

Президент «Урала» прокомментировал отказ от расширения РПЛ с сезона-2023/24
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Григорий Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ не увеличивать количество команд, участвующих в турнире.

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно. Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы. Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно», — приводит слова Иванова сайт клуба.

В понедельник прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24. Сообщалось, что за расширение лиги выступили «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».

В чемпионате России с сезона-1998 выступают 16 команд. Ранее клубы неоднократно выступали за увеличение числа участников высшего дивизиона до 18 команд, но Российский футбольный союз ни разу не поддержал эту инициативу.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/grigorij-ivanov-k-sozhaleniyu-golos-futbolnoj-provinczii-vnov-ne-byl-uslyshan
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
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