Жоаозиньо стал свободным агентом, но продолжает тренироваться с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.

«Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с «Сочи». Ясности с новым контрактом пока нет. Предлагают ли мне новый контракт? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

В прошедшем розыгрыше Тинькофф РПЛ 33-летний полузащитник принял участие в 20 играх, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

До «Сочи» Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо».