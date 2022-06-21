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Жоаозиньо стал свободным агентом, но продолжает тренироваться с «Сочи»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жоаозиньо.
Фото ФК «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.

«Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с «Сочи». Ясности с новым контрактом пока нет. Предлагают ли мне новый контракт? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

В прошедшем розыгрыше Тинькофф РПЛ 33-летний полузащитник принял участие в 20 играх, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

До «Сочи» Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо».

Жоаозиньо
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ФК Сочи
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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