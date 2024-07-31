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Сегодня, 22:10

Джикия отказался комментировать ситуацию с Соболевым в «Спартаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник Георгий Джикия отказался комментировать ситуацию вокруг Александра Соболева, который отстранен от тренировок со «Спартаком».

— Что вы думаете о переходе Соболева в «Зенит»?

— Если вы хотите поговорить про меня, то давайте поговорим. Если про Александра, то о нем будем разговаривать чуть позже, — сказал Джикия.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во 2-м туре РПЛ, а также на встречу группового этапа FONBET Кубка России с «Динамо» (3:0).

Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
3
1
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
3.08 17:30
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