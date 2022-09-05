Джикия оценил гол Соболева в ворота «Зенита»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» высказался о голе Александра Соболева в ворота «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.
«Хорошо принял, развернулся, забил. Хороший гол», — сказал Джикия «СЭ».
Соболев обыгрался с полузащитником Кристофером Мартинсом, развернулся в штрафной и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Михаила Кержакова. На счету 25-летнего форварда два гола в 8 встречах нынешнего сезона.
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Оренбург – Химки
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|3.09
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|
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|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
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|
Динамо – Урал
|2 : 1
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|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
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|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
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|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
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Краснодар
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|
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|
|
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|
Александр Соболев
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|4
|
|
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