Джикия оценил гол Соболева в ворота «Зенита»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» высказался о голе Александра Соболева в ворота «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Хорошо принял, развернулся, забил. Хороший гол», — сказал Джикия «СЭ».

Соболев обыгрался с полузащитником Кристофером Мартинсом, развернулся в штрафной и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Михаила Кержакова. На счету 25-летнего форварда два гола в 8 встречах нынешнего сезона.