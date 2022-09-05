Цаллагов расторг контракт с «Торпедо»

Как стало известно СЭ, полузащитник московского «Торпедо» Дзамболат Цаллагов расторг контракт с клубом.

22-летним футболист подписал соглашение с московской командой 12 июля этого года. Контракт был заключен на два сезона с опцией продления еще на один.

Цаллагов сыграл за «Торпедо» 2 матча в РПЛ и один в Кубке России, игрок не отметился результативными действиями.

«Торпедо» после восьми туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету одно очко.