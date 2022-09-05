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5 сентября, 14:36

Цаллагов расторг контракт с «Торпедо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Как стало известно СЭ, полузащитник московского «Торпедо» Дзамболат Цаллагов расторг контракт с клубом.

22-летним футболист подписал соглашение с московской командой 12 июля этого года. Контракт был заключен на два сезона с опцией продления еще на один.

Цаллагов сыграл за «Торпедо» 2 матча в РПЛ и один в Кубке России, игрок не отметился результативными действиями.

«Торпедо» после восьми туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету одно очко.

ФК Торпедо (Москва)
8
2
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
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 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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