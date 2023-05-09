Джикия назвал «Спартак» конкурентом «Зенита»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что красно-белые дают отпор «Зениту».

«Я увидел положительные моменты в последней игре с «Зенитом». Конечно, «Спартак» является конкурентом «Зенита». У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даем отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ занимает четвертое место, набрав 49 очков в 26 матчах. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России, набрав 64 очка за 4 игры до окончания турнира.