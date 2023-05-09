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Сегодня, 12:47

Гаврилов — о словах Заремы про судейство: «Не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься»

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая считает, что судьи принимают решения согласно установкам свыше.

«Я всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своим определенным делом. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они отвечают за свои действия. Обсуждать действия других не надо. Все мы живые люди. Все мы ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные. Ошибки есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Но это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение. А то, что касается Заремы, то я не стою на той позиции,чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Надо каждому выполнять свои обязанности. Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.

Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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Крылья Советов

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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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