Смолов признался, что хотел бы вернуть в «Краснодар» Мамаева
Нападающий «Краснодар» Федор Смолов признался, что хотел бы, чтобы полузащитник Павел Мамаев вернулся в краснодарский клуб.
«Кого бы хотел вернуть из старой гвардии «Краснодара»? Мамаева», — цитирует Смолова РИА «Новости».
Зимой 2023 года 35-летний Мамаев объявил о завершении карьеры. Вместе со Смоловым он открыл в Дубае детскую футбольную академию.
Смолов этим летом вернулся в «Краснодар», за который выступал с 2015 по 2018 год.
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