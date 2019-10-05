Дженнаро Гаттузо: «Мог перейти в «Анжи» еще до Роберто Карлоса, но «Милан» меня не отпустил»

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, как в 2011 году мог перейти из итальянского клуба в «Анжи». Тогдашний владелец махачкалинцев Сулейман Керимов сделал крупные вложения и приобрел ряд звездных футболистов, включая чемпиона мира бразильца Роберто Карлоса.

— Я приехал в феврале в Москву и встретился с Сулейманом Керимовым, — сказал Гаттузо в эфире передачи «Инсайдеры». — Думаю, я стал первым игроком, еще до Роберто Карлоса, еще до Это'О, с которым он связался. Но у меня был контракт с «Миланом», и меня не захотели продавать. Но тогда я был близок к подписанию контракта с «Анжи».

Керимов рассказал о своих планах, и через 4-5 месяцев произошло то, о чем он говорил. Он пригласил Хиддинка, Роберто Карлоса, Это'О...