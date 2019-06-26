Джефферсон Фарфан: "Спасибо всем за поддержку. Я вернусь"

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее он получил травму и выбыл до конца Кубка Америки. Также сообщалось, что он может пропустить 6-8 месяцев.

- В жизни, как и в футболе, бывают разные моменты и разные эмоции, - написал перуанец в Инстаграме. - Радость приходит, когда ты забиваешь гол, выигрываешь чемпионат или даже выигрываешь чемпионат мира. Но бывают и тяжелые моменты, когда ты не забиваешь в важный момент, не достигаешь цели или получаешь травму. Это часть жизни. Если ты силен психологически, ничто тебя не остановит. Мне нужно восстановиться и вернуться еще более сильным, чем раньше. Спасибо всем вам за любовь и поддержку. Я вернусь.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо", забил девять мячей и сделал пять голевых передач.

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