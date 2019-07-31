Джанаев и Набиуллин назвали самые памятные матчи в карьере

Новички "Сочи", голкипер Сослан Джанаев и защитник Эльмир Набиуллин приехали на встречу с участниками футбольного Суперкубка для детей сирот, который проводится совместно с РФС.

Набиуллин признался, что матч группового турнира Лиги Европы "Рубин" - "Ливерпуль" (0:1) является самым памятным для него в карьере. 24-летний российский футболист выступал за казанскую команды с 2014 по 2017 год.

"Самая памятная игра в карьере – матч в Казани с "Ливерпулем", – приводит слова Набиуллина пресс-служба "Сочи".

Сослан Джанаев: "Для меня две самых памятных игры в карьере – это победы в Лиге Чемпионов над "Аяксом" и "Баварией" в Ростове".

Сослан Джанаев и Эльмир Набиуллин на встрече с участниками футбольного Суперкубка для детей сирот от @rfsruofficial#ПоверьВмечту pic.twitter.com/zODNvNFOQp — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 31, 2019

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