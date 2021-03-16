Дзагоев вернется в общую группу ЦСКА во время паузы на матчи сборных
17:50
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернется в общую группу, сообщается в официальном Twitter клуба.
Ожидается, что 30-летний россиянин должен вернется во время паузы на матчи сборных.
В текущем сезоне Дзагоев провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
Твиттерские, что же мы будем делать через месяц? ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 16, 2021
По крайней мере, до возможной блокировки твиттера успеем вам сообщить о возвращении Дзагоева в общую группу — это событие ожидается в паузу на сборные ?
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