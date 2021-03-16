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Дзагоев вернется в общую группу ЦСКА во время паузы на матчи сборных

17:50
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернется в общую группу, сообщается в официальном Twitter клуба.

Ожидается, что 30-летний россиянин должен вернется во время паузы на матчи сборных.

В текущем сезоне Дзагоев провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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