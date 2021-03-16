«Ростов» вылетел на матч РПЛ с «Ротором»

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что команда вылетела в Волгоград на матч 23-го тура чемпионата России с «Ротором».

Несколько дней назад сообщалось, что игроки ростовской команды намерены бойкотировать матч РПЛ из-за несогласия с решениями судей. Однако позже в клубе заявили, что они не планируют игнорировать встречу.

Матч «Ротор» — «Ростов» состоится 17 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.