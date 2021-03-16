«Тамбов» начал выплаты по задолженностям

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о выплате задолженностей перед сотрудниками и игроками.

«Поступили деньги, клуб начал выплачивать долги», — приводит слова Худякова РИА Новости.

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков. В 23-м туре чемпионата России команда 19 марта на выезде сыграет с «Сочи».