«Тамбов» начал выплаты по задолженностям
17:58
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о выплате задолженностей перед сотрудниками и игроками.
«Поступили деньги, клуб начал выплачивать долги», — приводит слова Худякова РИА Новости.
В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.
В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, набрав 13 очков. В 23-м туре чемпионата России команда 19 марта на выезде сыграет с «Сочи».
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