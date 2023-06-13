Дзагоев: «Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине»

Российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заинтересован в том, чтобы он остался в клубе.

«Мы общались с руководством еще до отпуска — мне сказали, что дадут ответ по поводу продления, — цитирует «Чемпионат» Дзагоева. — Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе, он сказал об этом и руководству. Этот сезон в «Рубине» — почти как два предыдущих сезона в ЦСКА по игровому времени. Если бы я уступал в чем-то, не успевал добегать или недорабатывал, я бы задумался. Но я этого даже близко не чувствую и намерен дальше играть. Как бы ни сложилось с «Рубином», хочу сказать, что Казань — супергород, тренировочная база тоже супер, отличные поля, стадион, болельщики. Руководство поддерживало команду и было рядом. В любом случае желаю городу и клубу удачи во всем и побед!»

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что контракт клуба с Дзагоевым истек.

В сезоне-2022/23 Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

До перехода в «Рубин» Дзагоев играл за ЦСКА — с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.