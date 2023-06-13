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Дзагоев: «Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине»

Мария Гусева
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Российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заинтересован в том, чтобы он остался в клубе.

«Мы общались с руководством еще до отпуска — мне сказали, что дадут ответ по поводу продления, — цитирует «Чемпионат» Дзагоева. — Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе, он сказал об этом и руководству. Этот сезон в «Рубине» — почти как два предыдущих сезона в ЦСКА по игровому времени. Если бы я уступал в чем-то, не успевал добегать или недорабатывал, я бы задумался. Но я этого даже близко не чувствую и намерен дальше играть. Как бы ни сложилось с «Рубином», хочу сказать, что Казань — супергород, тренировочная база тоже супер, отличные поля, стадион, болельщики. Руководство поддерживало команду и было рядом. В любом случае желаю городу и клубу удачи во всем и побед!»

В сентябре 2022 года 32-летний полузащитник подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что контракт клуба с Дзагоевым истек.

В сезоне-2022/23 Дзагоев принял участие в 20 матчах за команду из Казани, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

До перехода в «Рубин» Дзагоев играл за ЦСКА — с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Чемпионат
Алан Дзагоев
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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