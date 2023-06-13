Коваленко: «Зенит» не виноват в том, что у них хорошо подобраны игроки»

Футболистка женского ЦСКА Ксения Коваленко высказалась об итогах сезона в чемпионате России.

«Зенит» же не виноват в том, что у них хорошо подобраны игроки. Они молодцы, собрали хорошую команду. Один состав играет три-четыре года. Когда так происходит, невозможно не выиграть чемпионат. Будет ли эта гегемония продолжаться? Давайте посмотрим, уйдут ли игроки из «Зенита», — цитирует Коваленко «КП Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.