РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзагоев избежал серьезной травмы в матче с «Химками»

19:06
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев избежал серьезной травмы в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:0). Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

Полузащитник получил повреждение в начале второго тайма. Он покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра. Дзагоев был заменен на 55-й минуте. Он забил второй мяч своей команды в этой игре.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17186
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир