Дзагоев избежал серьезной травмы в матче с «Химками»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев избежал серьезной травмы в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:0). Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

Отличные новости!

Алан Дзагоев избежал травмы в матче 1-го тура с «Химками» ?? pic.twitter.com/IZR6AJPB5n — Сборная России (@TeamRussia) August 13, 2020

Полузащитник получил повреждение в начале второго тайма. Он покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра. Дзагоев был заменен на 55-й минуте. Он забил второй мяч своей команды в этой игре.