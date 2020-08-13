Дзагоев избежал серьезной травмы в матче с «Химками»
19:06
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев избежал серьезной травмы в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:0). Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.
Отличные новости!— Сборная России (@TeamRussia) August 13, 2020
Алан Дзагоев избежал травмы в матче 1-го тура с «Химками» ?? pic.twitter.com/IZR6AJPB5n
Полузащитник получил повреждение в начале второго тайма. Он покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра. Дзагоев был заменен на 55-й минуте. Он забил второй мяч своей команды в этой игре.
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