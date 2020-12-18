Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о старте сезона чемпионата России после пандемии коронавируса.

— Сейчас стали говорить о том, стоило ли доигрывать прошлый сезон. Называют причиной неудачных выступлений в Европе. У нас нет никаких сожалений. Сейчас уже пресыщенность футбола появилась, но тогда все ждали возобновления. В футбол всем надо играть, а не сидеть по домам. Клубы выполнили обязательства перед спонсорами и партнерами. И я считаю, что это не повлияло на выступление клубов и сборной. Это не привело к росту травматизма, ничего аномального нет. Что есть, так это много игроков не смогли сыграть, но в этом велика роль ковида. Если бы мы не начали в июне, а осенью, то у нас не футболисты, а целые команды пропускали бы матчи. А так мы протестировали медрегламент. В этом сезоне «Ротор» не сыграл пару матчей, но у него опыта не было.

Все забывают, что за первые полгода 2020-го было сыграно всего несколько игр в марте. Если посмотреть статистику, то клубы играли много, но не намного больше европейских команд. Франция начала в сентябре — не могу сказать, что ее клубам это помогло в еврокубках. Не думаю, что функционально российские футболисты выглядели хуже, чем год или два назад. Решение надо искать в тренировочном процессе и подходе клубов к восстановлению.

(Гоша Чернов)