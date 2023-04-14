Дьяков заявил, что чемпионская гонка в РПЛ завершена

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Если «Зенит» наберет очки, можно ли говорить об окончании чемпионской гонки? По сути, она и так завершена. Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки и потерял такое преимущество. Может быть, если «Ростов» дома победит сине-бело-голубых, у южан поднимется эмоциональный фон и ребята поверят в себя... Не думаю, что эта команда, как и любая другая, сможет конкурировать с «Зенитом», который на три головы сильнее всех в нашем чемпионате. В принципе любая команда может удивить любую. «Химки» удивили «Зенит», проиграли 2:3, пропустили на последних минутах. Это футбол. Мы его любим за то, что он бывает непредсказуемым. На бумаге «Зенит» фаворит, но в игре может случиться все, что угодно», — приводит слова Дьякова «Спорт День за Днем».

После 22 туров «Ростов» с 45 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Зенит» с 54 очками.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.