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Сегодня, 22:34

Кузьмичев объяснил, почему железнодорожники пока не могут обыграть команды топ-уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава клубной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев специально объяснил, почему железнодорожники пока не могут обыграть команды топ-уровня.

«Пока «Локомотиву» все-таки нужно время, потому что после вот этих полутора лет, когда команда была в штопоре, прямо сразу все поправить невозможно. Хорошо, что на этом отрезке железнодорожники, по крайней мере, начали брать свои очки. И проявлять характер. С тем же ЦСКА в меньшинстве сравняли — это дорогого стоит. Хотя игра абсолютно не получилась. Так что, повторюсь, нужно время. Задачу команда решила — сохраняет место в РПЛ без стыковых. Надо заканчивать спокойно чемпионат и дальше смотреть. Возможно, какие-то позиции надо будет усилить, какие-то ребята вернутся из аренды. Межсезонье будет не очень длинным, но тренер уже знаком с возможностями футболистов, понимает, с кем можно двигаться дальше, а с кем имеет смысл расстаться. И на следующий сезон мы должны увидеть от «Локомотива» хорошую игру, в том числе, и с лидерами нашего чемпионата», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 24 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-na-sleduyushhij-sezon-my-dolzhny-uvidet-ot-lokomotiva-horoshuyu-igru-i-v-matchah-s-liderami-chempionata/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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Максим Ненахов

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Локомотив

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