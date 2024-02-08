Дьяков: «Новичкам «Ростова» будет нелегко, быстро они освоиться не смогут»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал подписание легионеров донским клубом.

«Новички «Ростова»? Сложно судить и оценивать по товарищеским матчам. Сейчас период адаптации. Тем более в последнее время у «Ростова» не было иностранцев. В нашем чемпионате, естественно, им будет нелегко, быстро они освоиться не смогут. Качество этих футболистов? Опять же это только время покажет. Я не думаю, что в «Ростов» приехали звезды мирового футбола. Конечно, иногда дончане в иностранцев попадали, и попадали качественно. Но мне кажется, что это было слишком давно. Попадут ли они сейчас — увидим», — цитирует «РБ Спорт» Дьякова.

Этой зимой «Ростов» купил нападающего Роналдо из «Левски», защитника Эяда Аль-Аскалани из «Исмаили», а также арендовал защитника «Арды» Умара Сако.