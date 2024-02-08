Наумов: «Уровень ЦСКА Чалов не перерос, но он мечтает поиграть в Европе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о желании нападающего ЦСКА Федора Чалова продолжить карьеру в Европе.

«Он уровень ЦСКА не перерос. Не стал бы так говорить, у армейцев солидная команда, которая входит в топ-5 в чемпионате России. Он не перерос, но он мечтает поиграть в Европе, он уже играл в «Базеле», видимо остался чем-то не удовлетворен и хочет попробовать свои силы снова. А другая мотивация, что из Европы легче уйти в более солидный клуб, если ты в Турции поиграешь. Там ты все-таки на виду, а здесь за нашим футболом скауты вряд ли смотрят в связи с европейской блокадой финансовой. Поэтому он просто хочет попробовать себя в Европе, а не потому что перерос», — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.