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8 февраля, 02:46

Наумов: «Уровень ЦСКА Чалов не перерос, но он мечтает поиграть в Европе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о желании нападающего ЦСКА Федора Чалова продолжить карьеру в Европе.

«Он уровень ЦСКА не перерос. Не стал бы так говорить, у армейцев солидная команда, которая входит в топ-5 в чемпионате России. Он не перерос, но он мечтает поиграть в Европе, он уже играл в «Базеле», видимо остался чем-то не удовлетворен и хочет попробовать свои силы снова. А другая мотивация, что из Европы легче уйти в более солидный клуб, если ты в Турции поиграешь. Там ты все-таки на виду, а здесь за нашим футболом скауты вряд ли смотрят в связи с европейской блокадой финансовой. Поэтому он просто хочет попробовать себя в Европе, а не потому что перерос», — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11512823-naumov-chalov-ne-pereros-cska-no-mechtaet-poprobovat-sebya-v-evrope.html
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
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6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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