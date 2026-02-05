Источник: «Локомотив» продолжает переговоры с Фассоном о новом контракте

«Локомотив» продолжает вести переговоры по поводу нового контракта с защитником Лукасом Фассоном, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 24-летнему бразильцу предложили соглашения на три и четыре года. Однако пока договориться не удалось. В ближайшее время «Локомотив» может сделать Фассону новое предложение.

Защитник играет за московскую команду с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 в 20 матчах он сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2026 года.