Дуглас Сантос: «С каждым днем «Зенит» будет выглядеть еще лучше»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

— Хороший матч, — цитирует бразильца официальный сайт «Зенита». — Думаю, мы контролировали ход игры на протяжении 90 минут, но нам не хватило последнего паса. Будь мы точнее, забили бы два-три мяча.

— Первая игра после зимней паузы — это тяжело?

— Да, пришлось непросто. Конечно, чтобы чувствовать большую готовность, мы должны провести больше матчей, но и сегодня наша команда хорошо показала себя — мы здорово прессинговали, много атаковали. С каждым днем будем выглядеть еще лучше.