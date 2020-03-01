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Дуглас Сантос: «С каждым днем «Зенит» будет выглядеть еще лучше»

04:35
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

— Хороший матч, — цитирует бразильца официальный сайт «Зенита». —  Думаю, мы контролировали ход игры на протяжении 90 минут, но нам не хватило последнего паса. Будь мы точнее, забили бы два-три мяча.

— Первая игра после зимней паузы — это тяжело?

— Да, пришлось непросто. Конечно, чтобы чувствовать большую готовность, мы должны провести больше матчей, но и сегодня наша команда хорошо показала себя — мы здорово прессинговали, много атаковали. С каждым днем будем выглядеть еще лучше.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-29-duglas-santos-nam-ne-khvatilo-poslednego-pasa.htm

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