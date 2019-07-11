Дуглас Сантос рассказал о выборе игрового номера в "Зените" и беременной жене

Бразильский защитник Дуглас Сантос, новичок "Зенита"​, на своей презентации в фирменном клубном магазине на Невском проспекте ответил на вопросы о выборе игрового номера, первых днях в Петербурге и беременной жене.

– Я взял бы себе шестой номер, но он у капитана (Бранислава Ивановича – Прим. "СЭ"), и надо уважать традиции, поэтому выбрал третий, – сказал Дуглас. – Но самое главное – не твой номер, а то, как ты играешь.

– У вас беременная жена. Это было препятствием перед переходом в "Зенит"?

– Моя жена сейчас в Бразилии, мы ожидаем рождения ребенка в конце июля. Надеюсь, все пройдет хорошо – это самое важное для меня в жизни. Жена понимает, что это моя работа, нужно ставить новые цели, в том числе перемещаясь по разным странам. После того, как родится дочка, они обязательно присоединятся ко мне в Петербурге.

– Как прошли ваши первые дни в новом городе?

– Хорошо. Здесь все по-другому, совершенно другая культурная среда по сравнению с Бразилией. Но я провел три года в Германии, где тоже было не так, как у меня дома. Полон настроя, чтобы побеждать. (Егор Бычков)

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