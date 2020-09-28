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Дубль Семина и первая победа. «Спартак» вспомнил дебют в еврокубках

22:16
Юрий Семин (в центре) — автор первого мяча «Спартака» в еврокубках. Фото ФК «Спартак»
Юрий Семин (в центре) — автор первого мяча «Спартака» в еврокубках. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» вспомнила, как 28 сентября 1966 года москвичи дебютировали на европейской арене.

В 1/16 финала Кубка обладателей кубков «Спартак» на выезде переиграл югославский ОФК — 3:1. Дублем отметился Юрий Семин, еще один мяч забил Геннадий Логофет.

На следующей стадии турнира «Спартак» уступил по сумме двух матчей австрийскому «Рапиду» — 0:1, 1:1.

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