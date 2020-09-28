Дубль Семина и первая победа. «Спартак» вспомнил дебют в еврокубках

Пресс-служба «Спартака» вспомнила, как 28 сентября 1966 года москвичи дебютировали на европейской арене.

В 1/16 финала Кубка обладателей кубков «Спартак» на выезде переиграл югославский ОФК — 3:1. Дублем отметился Юрий Семин, еще один мяч забил Геннадий Логофет.

На следующей стадии турнира «Спартак» уступил по сумме двух матчей австрийскому «Рапиду» — 0:1, 1:1.