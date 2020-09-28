Дубль Семина и первая победа. «Спартак» вспомнил дебют в еврокубках
22:16
Пресс-служба «Спартака» вспомнила, как 28 сентября 1966 года москвичи дебютировали на европейской арене.
В 1/16 финала Кубка обладателей кубков «Спартак» на выезде переиграл югославский ОФК — 3:1. Дублем отметился Юрий Семин, еще один мяч забил Геннадий Логофет.
На следующей стадии турнира «Спартак» уступил по сумме двух матчей австрийскому «Рапиду» — 0:1, 1:1.
? В этот день в 1966 году «Спартак» дебютировал на европейской арене, обыграв югославский ОФК со счётом 3:1. Первый (и второй!) мяч красно-белых в еврокубках забил 19-летний форвард Юрий Сёмин ?? pic.twitter.com/2e7K5bMkXc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 28, 2020