Друг Мамаева и Кокорина Протасовицкий уверен, что игроки вернутся на свой уровень
Друг полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Александр Протасовицкий дал «СЭ» первое интервью после выхода на свободу. Он пытался разнять обе драки, с участием Мамаева и Александра Кокорина, но отсидел дольше всех.
— Мамаев тренируется с «Ростовом». Кокорин — с «Зенитом». Ваш прогноз на их будущее в футболе?
— Однозначно вернутся на свой уровень. Оба — классные футболисты. В нашей стране немного таких. Верю, что все будет хорошо.
— В сборную России вернутся?
— Это не только от них зависит. Но раз однажды они такого уровня достигли, то почему же сейчас не смогут вернуться? Тем более оба горят желанием играть. Футбол — самый сильный наркотик — могу это по себе сказать. Несмотря на колено, на все рекомендации врачей, я все равно играю — пусть и с любителями. А ребята — профессионалы.
— Планируете ли общую встречу? Или пока не рекомендовано?
— Да дело не в рекомендациях, а в том, что у каждого пока очень много дел и забот. Все хотят с семьей побыть, жизнь снова обустроить, да и в городах разных живем, это трудно. Ничего, в будущем обязательно найдем время. Поживем увидим. (Дмитрий Зеленов)