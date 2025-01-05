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Сегодня, 16:07

Источник: «Зенит» не договорился с «Расингом» о трансфере Мартирены

Камила Абдурахманова
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«Зенит» не достиг соглашения с «Расингом» и отозвал предложение по переходу защитника Гастона Мартирены, утверждает журналист Сесар Луис Мерло.

По его данным, российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов и 15 процентов от будущей продажи, но аргентинцы потребовали улучшить условия.

Контракт 25-летнего игрока с «Расингом» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мартирены 6 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Расинг» во всех турнирах.

ФК Зенит
ФК Расинг
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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15
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