Источник: «Зенит» не договорился с «Расингом» о трансфере Мартирены

«Зенит» не достиг соглашения с «Расингом» и отозвал предложение по переходу защитника Гастона Мартирены, утверждает журналист Сесар Луис Мерло.

По его данным, российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов и 15 процентов от будущей продажи, но аргентинцы потребовали улучшить условия.

Контракт 25-летнего игрока с «Расингом» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мартирены 6 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Расинг» во всех турнирах.