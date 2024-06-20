Дркушич: «Решение по карьере буду принимать после Евро. Могу и остаться в России»

Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич после ничьей в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Сербией (1:1) в микст-зоне сказал российским журналистам, что решения по дальнейшей карьере еще не принял.

«Мы договорилось с агентами, что решать будем после Евро. Никаких дверей для себя не закрываю, и, если будет хорошее предложение из России, могу его принять. Жить в Сочи мне очень понравилось. Мы на связи с партнерами, в первую очередь с Крамаричем, тоже словенцем. Получил перед Евро добрые пожелания и от руководства клуба», — сказал Дркушич.

В минувшем сезоне 24-летний словенец провел 24 матча и забил два гола. «Сочи» по итогам сезона вылетел в ФНЛ.