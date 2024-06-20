Мелешин вернется в «Спартак» из аренды, Шамар и Бальде — нет

Как стало известно «СЭ», из всех футболистов «Спартака», минувший сезон проведших в аренде, лишь Павел Мелешин вернется летом в расположение клуба и начнет подготовку к новому сезону под руководством Деяна Станковича.

Мелешин, чья аренда в минском «Динамо» подошла к концу, вернется в «Спартак» и будет работать с новым главным тренером. Шамару Николсону и Кейта Бальде клуб ищет варианты продолжения карьеры в других командах.

С высокой долей вероятности вновь уйдут в аренду так же выступавшие в сезоне-2023/24 в других командах Максим Лайкин, Николай Толстопятов, Виталий Шитов, Константин Шильцов.