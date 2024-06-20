Экс-игрок ЦСКА Нетфуллин: «Акинфеев не срывался на молодых, как Вернблум»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился впечатлениями от совместной игры и тренировок с вратарем и капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Нетфуллин выступал за армейцев с 2012 по 2014 год и провел за основную команду московского клуба 10 матчей.

— Нет сомнений, что Акинфеев — высококлассный вратарь, но какой он человек и как вел себя по отношению к молодым футболистам?

— Он и подсказывал, и мог по-рабочему напихать. Как Вернблум на нас не срывался. В том ЦСКА ты не мог валять дурака, иначе тебе сразу прилетит от старшего товарища, — цитирует Нетфуллина «РБ Спорт».

38-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.