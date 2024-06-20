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Экс-игрок ЦСКА Нетфуллин: «Акинфеев не срывался на молодых, как Вернблум»

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился впечатлениями от совместной игры и тренировок с вратарем и капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Нетфуллин выступал за армейцев с 2012 по 2014 год и провел за основную команду московского клуба 10 матчей.

— Нет сомнений, что Акинфеев — высококлассный вратарь, но какой он человек и как вел себя по отношению к молодым футболистам?

— Он и подсказывал, и мог по-рабочему напихать. Как Вернблум на нас не срывался. В том ЦСКА ты не мог валять дурака, иначе тебе сразу прилетит от старшего товарища, — цитирует Нетфуллина «РБ Спорт».

38-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Источник: Metaratings.ru.
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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