Дркушич не входит в список интересов «Динамо»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич не входит в список интересов «Динамо», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, 24-летний словенец примет решение о своем будущем после Евро2-24. Ранее появилась информация, что московские клубы, включая «Динамо», интересуются Дркушичем.

В минувшем сезоне защитник провел 23 матча и отметился двумя забитыми голами. Соглашение игрока с «Сочи» действует до лета 2025 года.