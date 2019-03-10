Драка и очередь на вход во время матча "Динамо" – "Спартак". Видео

Перед игрой 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак", который проходит на "Арене Химки", образовались большие очереди на 3, 4 6 секторах. А на 10-м секторе возникла драка болельщиков красно-белых.

#ДинамоСпартак В этот момент прозвучал стартовый свисток. В очередях ещё около тысячи человек pic.twitter.com/2nyu7U3hnm – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 10 марта 2019 г.

Ранее появились снимки того, как фанатов серьезно досматривают перед входом на стадион, а некоторых даже заставили раздеваться до трусов.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Спартак"