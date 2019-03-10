19:15 | Футбол — РПЛ

Драка и очередь на вход во время матча "Динамо" – "Спартак". Видео

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Перед игрой 19-го тура чемпионата России "Динамо""Спартак", который проходит на "Арене Химки", образовались большие очереди на 3, 4 6 секторах. А на 10-м секторе возникла драка болельщиков красно-белых.

Ранее появились снимки того, как фанатов серьезно досматривают перед входом на стадион, а некоторых даже заставили раздеваться до трусов.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Спартак"

Динамо - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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