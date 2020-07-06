«Доволен, что в меньшинстве заставили соперника обороняться». Евсеев рассказал о ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился вечатлениями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

— Готовясь к «Уралу», учитывали, что соперник в прошлом туре не играл и имел недельный цикл подготовки, — написал Евсеев в Instagram. — А мы провели качественную, но очень энергозатратную игру с «Рубином». Понимали, что на фоне уральцев «Уфа» физически должна быть блеклой. Так и произошло.

Что касается тактики: мы ждали, что у «Урала» будет тот же состав, что и в домашнем матче с «Тамбовом». Но вместо Золотова вышел Калинин и замена оказалась качественной.

Мы пытались в атаке строить игру через правый фланг, зная, что Эль-Кабир не обороняется активно. Чтобы за счет взаимодействия форварда и защитника вскрыть эту зону. Не получилось. Соперник был к этому готов. Но интересно, что Кабир стал много играть в обороне.

В перерыве перестроили игру. Если первые 45 минут мы играли в атаке 2-3, то потом действовали с 3 опорными и 1-1 впереди. В начале 2-го тайма оказывали на «Урал» большое давление, но додавить не удалось. А удаление перевернуло игру. Соперник сразу же забил с этого штрафного.

Мы не стали ломать схему, остались с 3 опорными, только в атаке был уже 1 игрок. Надо было изменить игру заменами. Выпустили Терентьева и Агаларова, чтобы добавить скорости. Получилось, как и с заменами Кругового и Алиева. Они не только добавили динамики, но и создали ответный гол. Табидзе поборолся, Фомин подобрал, отдал пас Табидзе, тот Круговому и Терентьев затем забил из центра штрафной.

Произошло то, что я требую от крайних линейных игроков. Один делает передачу, другой забивает. Доволен, что в меньшинстве заставили соперника обороняться. Так что физика физикой, а психология психологией.