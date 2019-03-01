Довбня - в запасе "Оренбурга" на матч с "Анжи"

"Оренбург" и "Анжи" объявили составы на матч 18-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет голкипер оренбуржцев Евгений Фролов и вратарь махачкалинского клуба Юрий Дюпин.

Состав "Оренбурга": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Козлов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Бидловский, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Белла Ондуа, Закиров, Маркелов, Ахъядов, Понсе Нуньес.

Запасные: Будаков, Саидов, Чистяков, Андреев, Гайдаров, Долгов, Лескано.

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 16 туров. "Анжи" с 15 баллами располагается на 15-й строчке - команда из Махачкалы провела на одну игру больше.

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