Домингес считает, что у «Зенита» есть значительная конкуренция в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес поделился мнением о положении сине-бело-голубых в чемпионате России.

— Я считаю, что у «Зенита» все равно есть значительная конкуренция в РПЛ, — заявил Домингес. — Конечно, это хорошая команда, но также есть и другие. Сила нынешнего «Зенита» — в его игроках.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем команды является «Спартак», у которого 36 очков.