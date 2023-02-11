Домингес верит, что «Рубин» сможет вернуться в РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес уверен, что казанская команда сможет вернуться в РПЛ.

— Я слежу за нынешним положением «Рубина», знаю, что команда находится в ФНЛ, — сказал Домингес. — И это грустно. Но я верю, что команда сможет показать себя с лучшей стороны и вернуться в РПЛ.

«Рубин» вылетел из РПЛ в первую лигу по итогам сезона-2021/22. После 20 туров розыгрыша первой лиги сезона-2022/23 казанцы идут на третьем месте с 37 очками.